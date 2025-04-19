Финалисты сезона женской Лиги Чемпионов 2024/25 сделали еще один шаг для возвращения трофея во Францию.

Женская Лига чемпионов. Сезон 2024/25

Арсенал – Лион – 1:2

Голы: Кальдентей, 78 (пенальти) – Диани, 17, 82

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В напряженном первом матче "канониры" быстро пропустили мяч на старте первого тайма. Голом отметилась 30-летняя Кадидиату Диани. После этого Арсенал насовал на ворота и был близок к тому, чтобы сравнять счет, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Лиона.

В середине второго тайма благодаря заменам игроки Арсенала оживили игру и перехватили инициативу в матче. В конце концов английским футболисткам удалось заработать пенальти, которое на 78-й минуте уверенно реализовала Кальдентей.

Казалось, что игра так и закончится со счетом 1:1, но неудержимая Диани снова взяла инициативу в свои руки и забила такой важный второй мяч, который принес победу французской команде.

Добавим, что ответный матч между командами состоится 27 апреля в Лионе.

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