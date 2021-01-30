Лига 1, 22-й тур

Лион – Бордо – 2:1

Голы: Экамби, 32, Дюбуа, 90+2 – Калу, 55

Лион в текущем розыгрыше французского чемпионата демонстрирует превосходные результаты, потерпев лишь два поражения, а Бордо не проигрывал в последних 4-х матчах. Встречу команды начали резво, но иногда не хватало остроты в действиях нападавших обоих коллективов.

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На 32-й минуте "лионски мальчишки" быстро разыграли угловой, подали в штрафную, а Экамби оказался первым на подборе и в упор расстрелял голкипера "жирондинцев". После перерыва Бордо сумел сравнять счет благодаря точному удару Калу после паса с фланга. Все шло к ничьей, но Лион вырвал победу на последних минутах – это Дюбуа записал в свой актив настоящий шедевр с острого угла.

"Лионские мальчишки" временно стали лидерами Лиги 1, набрав 46 пунктов и на 1 очко опередив ПСЖ. Бордо остался на 7 месте с 32 зачетными баллами.

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