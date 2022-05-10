Лион проваливает сезон. Ведущее французское издание L'Equipe сделало обзор неудачной кампании "ткачей" и выделило несколько интересных моментов. Пикантный конфликт разгорелся между спортивным директором Жуниньо и защитником Марсело.

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Во втором туре Лион потерпел разгром от Анже, а после матча в раздевалке Марсело повел себя неприлично. Бразилец пукнул и начал смеяться над этим вместе с партнерами. Тогдашнего спортдира это возмутило – 34-летнего защитника сослали в дубль.

До конца сезона никто из участников инцидента в Лионе не задержался. Марсело не сыграл больше ни одного матча (хотя до этого был основным) и зимой перешел в Бордо. Жуниньо из-за постоянных споров также посреди сезона покинул клуб.