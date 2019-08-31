Лион второй раз подряд потерял очки в матче Лиги 1

Команда Силвиньо не смогла справиться с Бордо в четвертом туре чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 4 тур

Лион – Бордо – 1:1

Голы: Депай, 32 – Бриан, 67

Удаление: Мендес, 62 (Лион)

После поражения от Монпелье "ткачи" потеряли очки в домашней встрече с Бордо. Первый тайм сложился для Лиона удачно – хозяева контролировали игру, создавали моменты и, наконец, вышли вперед после гола Мемфиса Депая на 32 минуте.

ПСЖ без главных звезд уверенно разобрался с Метцом

Оптимистичный настрой бронзового призера Франции испортился в середине второго тайма – Мендес оставил партнеров в меньшинстве. Это уже второй матч подряд, когда Лион не может обойтись без удаления.

Лион продлил контракт с основным голкипером

Бордо воспользовался численным большинством почти сразу – Джимми Бриан огорчил свою бывшую команду и принес жирондинцам ничью. После четырех туров в активе Лиона семь очков, у Бордо - 5 пунктов.