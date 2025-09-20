В матче пятого тура Лиги 1 встречались Лион и Анже. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 5-й тур

Лион – Анже – 1:0

Гол: Тесман, 65

Лион с самого начала матча устроил осаду штрафной площадки Анже, но первый тайм, несмотря на несколько неплохих возможностей отличиться, завершился безголевой ничьей. Показательна статистика владения мячом – 72% против 28% в пользу хозяев. Анже за весь первый тайм нанес лишь один удар по воротам Лиона.

Во втором тайме картина не изменилась: Лион давил, Анже отбивался. В конце концов, хозяева добились своего: на 65-й минуте защитник Лиона Таннер Тесман быстро сориентировался в штрафной площадке и удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового. Этот гол в конце концов оказался единственным. Лион минимально победил Анже: 1:0.

