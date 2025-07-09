Финансовый контрольный орган французского футбола отменил свое предыдущее решение по Лиону. Апелляционная комиссия разрешила клубу остаться в Лиге 1, но ввела ограничения на фонд зарплат и трансферные расходы, исходя из представленного бюджета.

Лион официально понижен до второго дивизиона Франции

Таким образом, Лион сохраняет место в элитном дивизионе и сможет проводить трансферную кампанию. Это стало большим облегчением для клуба, который находится в стадии перестройки после смены руководства, – сообщает Lequipe.

В официальном заявлении на сайте клуба Лион поблагодарил комиссию за "признание амбиций новой администрации", которая "настроена на серьезное управление в будущем". В обращении также подчеркивается поддержка со стороны акционеров, кредиторов, болельщиков, игроков, партнеров и даже местных властей.

"Это лишь первый шаг на пути к восстановлению доверия к Лиону. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на спортивных целях", – говорится в финале заявления.

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