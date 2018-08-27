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Лион сыграет 2 домашних матча ЛЧ без зрителей

20:12 6 Читати українською
Лион сыграет 2 домашних матча ЛЧ без зрителей
Фанаты Лиона / соцсети

УЕФА наказал Лион за поведение фанатов в матче 1/8 финала ЛЕ против ЦСКА двумя матчами без зрителей и штрафом 100 тысяч евро.

Дисциплинарный комитет УЕФА на своем официальном сайте опубликовал жесткое решение по Лиону.

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Согласно вердикту, бронзовый призер чемпионата Франции сыграет 2 матча группового этапа Лиги чемпионов при пустых трибунах и заплатит штраф в размере 100 тысяч евро.

Организация наказала клуб за поведение фанатов перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (2:3), когда французы подрались с россиянами.

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