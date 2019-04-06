Лион сенсационно проиграл Дижону, Монако спасся в матче с Генгамом

Состоялись поединки 31-го тура чемпионата Франции, которые принесли несколько неожиданных результатов.

Чемпионат Франции, 31 тур

Лион – Дижон – 1:3

Голы: Терье, 1 – Саид, 3, 7, Рафаэль, 65 (авт)

Генгам – Монако – 1:1

Голы: Эбоа Эбоа, 23 – Йоветич, 90+4

Амьен – Сент-Этьен – 2:2

Голы: Конате, 23, 61 – Колодзейчак, 16, Кабелла, 90+5

Удаление: Лефорт, 32

Анже – Ренн – 3:3

Голы: Рейн-Аделаид, 47, 90+3 Баокен, 52 – Бен Арфа, 35, 75 (пен), Ньянг, 59

Ним – Кан – 2:0

Голы: Буанга, 85, Ферри, 90+4

Лион дома сенсационно проиграл аутсайдеру Дижону. Хозяева забили уже на 1-й минуте, однако сразу же пропустили дважды, а позже – еще и третий гол.

Генгам на последних минутах упустил победу над Монако в битве за выживание. Анже и Ренн расписали феерическую ничью, как и Амьен с Сент-Этьеном. Ним в концовке матча дожал Кан.