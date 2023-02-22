Андерсон присоединится к Лиону в статусе советника, а не спортивного директора. Как информирует RMC Sport, эту должность займёт действующий главный скаут клуба Бруно Шейру.

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Бразилец станет одним из многих бывших легендарных игроков Лиона, который получит серьёзную должность в клубе под председательством Жан-Мишеля Ола. Ранее роль советника занимал Бернар Лякомб, а до него Жерар Улье продержался на этом месте вплоть до своей кончины в 2020 году.

Андерсон забил за Лион 94 мяча за четыре сезона на Стад де Жерлан. До этого он становился чемпионом Испании в составе Барселоны, а также успел поиграть за Марсель и Монако. Он – трёхкратный победитель французской Лиги 1.