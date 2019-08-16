Лион разгромил Анже с теннисным счетом в матче чемпионата Франции

Лион в стартовом поединке 2-гого тура чемпионата Франции обыграл Анже.

Лига 1, 2 тур

Лион – Анже – 6:0

Голы: Ауар, 11, Дембеле, 36, 65, Депай, 42, 48, Жан Лукас, 72

Монако отказался от предложения подписать Старриджа

Лион на своем поле не почувствовал сопротивления Анже, забив в ворота соперника 6 "сухих" мячей.

Больше всего постарались Ауар, который открыл счет и отдал 2 голевые передачи, Депай и Дембеле записали себе в актив по дублю. Еще один гол на счету Жана Лукаса.

Таким образом Лион поднялся на вершину турнирной таблицы Лиги 1, имея максимум набранных очков. В Анже 3 очка и 8 позиция.