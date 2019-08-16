Лион разгромил Анже с теннисным счетом в матче чемпионата Франции

Сборная Украины — 22:59 171
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Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи против Нигерии и Литвы
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