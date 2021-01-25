Лига 1, 21 тур

Бордо – Анже – 2:1

Голы: Гванг, 8, 11 – Фулгини, 39

Дижон – Страсбур – 1:1

Голы: С. Кулибали, 63 – Ажорк, 51

Метц – Нант – 2:0

Голы: Лея, 35, Булая, 90+3

Реймс – Брест – 1:0

Гол: Мбуку, 40

Ренн – Лилль – 0:1

Гол: Дэвид, 16

Сент-Этьен – Лион – 0:5

Голы: Кадевере, 16, 68, Марсело, 36, 59, Буанга, 82 (аг)

Кореец Уи Джо Хванг дублем принес Бордо победу над Анже. Дижон и Страсбур расписали единственную ничью в туре, а Реймс минимально одолел Брест в битве середняков.

Лилль натужно, но все же забрал три очка из Ренна. Хозяева не проигрывали 7 матчей подряд, пока за дело не взялся Джонатан Дэвид. Экс-напарник Яремчука подкараулил ошибку голкипера соперников на 16 минуте. Этого оказалось достаточно для победы – Лилль набрал 45 очков и догнал ПСЖ на вершине таблицы.

Мбаппе не уверен относительно своего будущего в ПСЖ

Матчи Сент-Этьена и Лиона всегда считались принципиальными, однако нынешнее состояние "зеленых" не позволяет надеяться на равную игру. "Ткачи" поиздевались над оппонентом и заставили своего бывшего наставника Клода Пюэля серьезно волноваться за будущее. Форвард Тино Кадевере и центрбек Марсело "скинулись" по дублю, а добил Сент-Этьен автогол. 5:0 – Лион продолжает преследование лидеров, которые оторвались на два пункта.

Турнирная таблица чемпионата Франции