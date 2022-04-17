В поединке 32-го тура чемпионата Франции Лион не оставил камня на камне от Бордо. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 32-й тур

Лион – Бордо – 6:1

Голы: М. Дембеле, 20, 90+1, Экамби, 27, 68, Пакета, 34, Февр, 46 – Мара, 85, (пен.)

В стартовом составе Лиона вышел Тете, а вот Игнатенко пропустил игру из-за перебора желтых карточек. Победа "ткачей" была оформлена еще в первом тайме благодаря голам Муссы Дембеле, Экамби и Пакета.

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Февр сразу после перерыва забил четвертый мяч, после чего Экамби оформил дубль. Мара отбил один мяч ударом с пенальти, а точку во встрече поставил Дембеле. Добавим, что Тете провел на поле 73 минуты и не отличился результативными действиями.

Таким образом, Лион набрал 49 очков и расположился на восьмой строчке, Бордо остался предпоследним с 26 пунктами. До спасительного 17 места расстояние составляет 4 зачетных балла.

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