Бернли на своем официальном сайте объявил о приобретении левого защитника Лиона Максвела Корне. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Максвелл, который способен сыграть на нескольких позициях на обоих флангах, обошелся "бордовым" в 15 миллионов фунтов, что является повторением трансферного рекорда клуба. Такую же сумму Бернли ранее платил еще за трех игроков.

Добавим, что Корне провел в Лионе шесть с половиной лет, за это время забил 51 гол в 252 матчах.

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