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Лион пробился в групповую стадию ЛЧ благодаря победе Челси в ЛЕ – французы могли сыграть с Динамо в квалификации

09:57 57 Читати українською
Лион пробился в групповую стадию ЛЧ благодаря победе Челси в ЛЕ – французы могли сыграть с Динамо в квалификации
Лион / Твиттер клуба

Французский Лион получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Челси победил Арсенал в финале Лиги Европы со счетом 4:1. Следовательно, подопечные Сарри получили право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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Кроме того, "синие" пробились в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира чрез АПЛ. То есть, одна путевка переходит к команде, которая заняла третье место в пятой стране в рейтинге УЕФА – это Лион.

Заметим, что Лион был потенциальным соперником киевского Динамо в квалификации в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

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