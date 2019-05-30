Лион пробился в групповую стадию ЛЧ благодаря победе Челси в ЛЕ – французы могли сыграть с Динамо в квалификации

Французский Лион получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Челси победил Арсенал в финале Лиги Европы со счетом 4:1. Следовательно, подопечные Сарри получили право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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Кроме того, "синие" пробились в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира чрез АПЛ. То есть, одна путевка переходит к команде, которая заняла третье место в пятой стране в рейтинге УЕФА – это Лион.

Заметим, что Лион был потенциальным соперником киевского Динамо в квалификации в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

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