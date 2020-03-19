Лион приостановил выплату зарплат игрокам на время карантина

Французский Лион стал первым европейским клубом, который решил прекратить выплачивать зарплаты игрокам во время вынужденного карантина.

"Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также потому, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны сказать, что пошли на временное прекращение заработной платы", – говорится в заявлении Лиона на официальном сайте.

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Отмечается, что часть административных работников клуба уже были переведены на частичные выплаты по безработице. Добавим, что Лион стал первым европейским клубом, которые принял подобные мероприятия.

Все спортивные соревнования во Франции на текущий момент приостановлены из-за пандемии коронавируса. К слову, Лион занимает седьмое место в Лиге 1.

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