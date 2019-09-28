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Лион потерпел очередной провал и позволил Нанту подняться на вершину таблицы

16:45 3 Читати українською
Лион потерпел очередной провал и позволил Нанту подняться на вершину таблицы
Лион – Нант, 8 тур Лиги 1

Французская Лига 1 продолжает удивлять напряженной борьбой команд за лидерство и сенсационными результатами.

 

Чемпионат Франции, 8 тур

Лион – Нант – 0:1

Гол: Мутуссами, 59

Суббота началась с очередной потери очков от Лиона в домашнем поединке против Нанта. Хозяева весь матч владели инициативой, однако так и не смогли поразить ворота 20-летнего Альбана Лафона.

А вот "канарейки" не потеряли свой шанс выйти вперед. Сэмюэл Мутуссами запрессинговал Фернандо Марсала и заставил защитника ошибиться – мяч после странного рикошета перелетел Антони Лопеша и все же пересек линию ворот – 0:1. Нант добыл 16 очков и по крайней мере временно стал лидером турнирной таблицы, дела Лиона значительно хуже – одиннадцатая позиция, которая стала следствием пятиматчевой безвыигрышной серии.

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Лион - Нант Лион Лион Нант Нант Франция
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