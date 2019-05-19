Лион подтвердил назначение бразильского дуэта – легендарный Жуниньо возвращается на берег Роны

Президент французского Лиона Жан-Мишель Ола подтвердил, что новым главным тренером "ткачей" станет Силвиньо, а должность спортивного директора займет Жуниньо Пернамбукано.

"Силвиньо не имеет большого тренерского опыта. Сравнивать его с Зиданом не хочу, однако мы уже видели, что игроки топ-уровня могут быстро проявить себя в амбициозных проектах.

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Он работал под руководством Манчини, Гвардиолы, Венгера. Нам удалось его убедить, хотя у него и было немало предложений", – заявил Ола в комментарии L'Equipe.

Силвиньо ранее работал ассистентом главного тренера в ряде бразильских клубов, миланском Интере и сборной Бразилии. В апреле его назначили тренером сборной Бразилии U-23, которая должна готовиться к Олимпиаде-2020.

В свою очередь Жуниньо Пернамбукано является культовой фигурой для фанатов Лиона. В качестве игрока он провел 8 лет в составе "ткачей" (343 матча, 100 голов во всех турнирах) и 7 раз становился чемпионом Франции.