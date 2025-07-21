Лион подпишет центрального защитника португальского клуба Каза Пиа Рубена Клюйверта, информирует L'Équipe. По данным источника, сумма трансфера составит чуть более 3 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до 2030 года.

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Рубен – сын известного в прошлом нидерландского футболиста Патрика Клюйверта, который является легендой Аякса и Барселоны. В финале Лиги чемпионов 1995 года в составе Аякса Клюйверт-старший забил единственный мяч в ворота Милана (1:0).

24-летний Рубен в прошлом сезоне провел 24 матча за Каза Пиа, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его брат Джастин играет за Борнмут вместе с Ильей Забарным.

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