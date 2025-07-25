Лион подписал центрального защитника португальского клуба Каза Пиа Рубена Клюйверта, информирует официальный сайт клуба. Сумма трансфера составила 3,7 млн евро. Эта сумма может увеличиться еще на 600 тысяч евро за счет бонусов. Также Каза Пиа имеет право на пятнадцать процентов от любой будущей трансферной прибыли. Контракт будет рассчитан до 2030 года.

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Если 24-летний Рубен Клюйверт сыграет в официальном матче, он станет четвертым нидерландцем в истории Лиона после Мишеля Вальке, Кенни Тете и Мемфиса Депая.

Рубен – сын известного в прошлом нидерландского футболиста Патрика Клюйверта, который является легендой Аякса и Барселоны. В финале Лиги чемпионов 1995 года в составе Аякса Клюйверт-старший забил единственный мяч в ворота Милана (1:0).

24-летний Рубен в прошлом сезоне провел 24 матча за Каза Пиа, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его брат Джастин играет за Борнмут вместе с Ильей Забарным.