Лион подписал Бруно Гимараеса – им интересовался Шахтер

Французский Лион объявил о переходе полузащитника бразильского Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса.

Капитан олимпийской сборной Бразилии стал игроком Лиона, сообщает официальный сайт клуба.

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Гимараес заключил с "ткачами" соглашение до лета 2024 года. Французский гранд заплатил за хавбека 20 млн евро. Также Атлетико Паранаэнсе получит 20 % от следующего трансфера 22-летнего бразильца.

В сезоне-2019 Бруно Гимараес провел 18 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 1 мяч. Ранее им активно интересовался донецкий Шахтер. Также на центрхава Паранаэнсе претендовали мадридский Атлетико и Бенфика.

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