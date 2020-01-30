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Лион подписал Бруно Гимараеса – им интересовался Шахтер

11:40 60 Читати українською
Лион подписал Бруно Гимараеса – им интересовался Шахтер
Гимараес и Жуниньо / ФК Лион

Французский Лион объявил о переходе полузащитника бразильского Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса.

Капитан олимпийской сборной Бразилии стал игроком Лиона, сообщает официальный сайт клуба.

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Гимараес заключил с "ткачами" соглашение до лета 2024 года. Французский гранд заплатил за хавбека 20 млн евро. Также Атлетико Паранаэнсе получит 20 % от следующего трансфера 22-летнего бразильца.

В сезоне-2019 Бруно Гимараес провел 18 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 1 мяч. Ранее им активно интересовался донецкий Шахтер. Также на центрхава Паранаэнсе претендовали мадридский Атлетико и Бенфика.

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Трансферы Лион Лион Франция Бразилия Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараес Бруно Гимараес
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