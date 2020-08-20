Лион подарил Аяксу путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Не только немецкие фанаты болели за Баварию в полуфинале ЛЧ против Лиона (3:0).

Лион не смог пробиться в финал Лиги чемпионов, также подопечные Гарсии не забронировали себе места в турнире по итогам Лиги 1.

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Этой новости несказанно обрадовались в лагере Аякса. Именно амстердамцы получили прямую путевку в групповой этап самого престижного клубного турнира, ведь финалисты нынешнего сезона ЛЧ ПСЖ и Бавария уже справились с этой задачей, сообщает Telegraaf.

Напомним, из-за пандемии чемпионат Нидерландов был досрочно завершен, и руководство Лиги решило не вручать золотые медали, несмотря на лидерство Аякса.

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