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Лион подарил Аяксу путевку в групповой этап Лиги чемпионов

10:02 - Читати українською
Лион подарил Аяксу путевку в групповой этап Лиги чемпионов
Лион – Бавария / Фото UEFA

Не только немецкие фанаты болели за Баварию в полуфинале ЛЧ против Лиона (3:0).

 
Серж Гнабри 18’
Серж Гнабри 33’
Роберт Левандовски 88’
18’ Серж Гнабри
33’ Серж Гнабри
88’ Роберт Левандовски

Лион не смог пробиться в финал Лиги чемпионов, также подопечные Гарсии не забронировали себе места в турнире по итогам Лиги 1.

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Этой новости несказанно обрадовались в лагере Аякса. Именно амстердамцы получили прямую путевку в групповой этап самого престижного клубного турнира, ведь финалисты нынешнего сезона ЛЧ ПСЖ и Бавария уже справились с этой задачей, сообщает Telegraaf.

Напомним, из-за пандемии чемпионат Нидерландов был досрочно завершен, и руководство Лиги решило не вручать золотые медали, несмотря на лидерство Аякса.

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Лига чемпионов Лион - Бавария Аякс Аякс Лион Лион
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