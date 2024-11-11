Франция 2024/25, 11-й тур

Ницца – Лилль – 2:2

Голы: Диоп, 56, Луше, 90+6 – Фернандес-Пардо, 17, Баккер, 66

Гавр – Реймс – 0:3

Голы: Диаките, 15, Накамура, 21, Ито, 57

Удаления: Дигар, 23 (Гавр, за пределами поля)

Монпелье – Брест – 3:1

Голы: Норден, 6, (пен.), Хазри, 12, Кулибали, 84 – Мартен, 50

Нереализованный пенальти: Норден, 60 (Монпелье)

Ренн – Тулуза – 0:2

Голы: Кинг, 14, Деннум, 23

Лион – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Ляказетт, 29

Ницца и Лилль разошлись результативной ничьей. "Доги" вышли вперед благодаря голу Фернандеса-Пардо в начале игры, но Ницца отыгралась усилиями Диопа после перерыва. Баккер через 10 минут снова вывел Лилль вперед, но Луше на 90+6 минуте спас Ниццу от поражения.

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Реймс на выезде разбил Гавр. Еще в первом тайме удалось оформить уверенное преимущество благодаря голам Диаките и Накамуры, а Ито на старте второй половины установил разгромный счет. А Брест, который сенсационно имеет 10 очков после 4 матчей Лиги чемпионов (4 место), проиграл Монпелье. Норден и Хазри в первые 12 минут вывели хозяев вперед, Мартен один мяч отквитал, но Кулибали поставил точку во встрече – 3:1! Отметим и нереализованный пенальти Нордена – счет имел все шансы быть разгромным.

Тулуза на выезде уверенно победила Ренн благодаря голам Кинга и Деннума еще в первом тайме. Ну а в центральной игре тура Лион обыграл Сент-Этьен в принципиальном дерби. Гол "ткачей" на 29-й минуте получился красивым: после навеса с углового Толиссо пытался пробить через себя, однако получилась передача на Ляказетта, который коленом пробил под перекладину – 1:0!

Как оказалось, гол экс-форварда Арсенала стал единственным в этой игре, хотя моментов хватало. Так, Лион до перерыва имел еще несколько шансов, но Ларсоннер потянул удар Верету под перекладину, а Ляказетт попал в штангу. Во второй половине Ларсоннер выдал еще один крутой сейв, справившись с ударом Фофана. "Ткачи" еще и забили во второй раз, но гол Нуамы на 81-й минуте отменили из-за игры рукой.

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