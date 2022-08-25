Бразильский хавбек Лукас Пакета может оказаться в АПЛ, если Лион устроит вкусное предложение Вест Хэма.

Вест Хэм активно торгует Лукаса Пакета. Лион отклонил предложение лондонцев в размере 40 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

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Английский клуб не смирился с отказом и сразу представил улучшенное предложение. Вест Хэм готов отдать за Пакета 42 млн евро сразу и еще 15 млн в виде бонусов, добавляет L'Équipe.

Пакет перешел в Лион два года назад из Милана за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне бразилец был ключевым исполнителем в составе "ткачей", отличившись 11 голами и 6 ассистами.