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Лион отклонил предложение Севильи по Мариано

10:59 28 Читати українською
Лион отклонил предложение Севильи по Мариано
Мариано Диас / ФК Лион

Форвард Лиона Мариано Диас не перейдет в Севилью. "Ткачи" отказали андалусийцам.

Севилья интересовалась нападающим Лиона Мариано Диасом, сообщает L'Equipe. Но "ткачи" отказались продавать своего игрока.

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Кроме андалусийцев в СМИ сообщалось о возможном возвращении испанца в Реал, воспитанником которого он является и откуда перебрался во Францию.

Кроме Диаса Севилья проявляет интерес к другому игроку Лиона Максвелла Корне, и его отъезд на следующей неделе выглядит более вероятным.

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Трансферы Франция Севилья Севилья Мариано Диас Мариано Диас Трансферы Чемпионата Испании Лион Лион
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