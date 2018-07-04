Лион оштрафует Депая за опоздание

Один из лидеров Лиона Мемфис Депай пропустил первое тренировочное занятие команды в рамках подготовки к следующему сезону.

Пока неизвестно, почему Мемфис пропустил тренировку и связано ли это с его возможным уходом из клуба. Наставник французского Лиона Бруно Женезио уже заявил, что 24-летний хавбек будет оштрафован за свои действия, сообщает Goal.com.

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"Я счастлив снова увидеть свою команду. На тренировке было 27 футболистов, а один отсутствовал – это Депай, причем по непонятным причинам. Он будет наказан денежным штрафом, когда вернется в расположение клуба. У него было пять недель отпуска, как и у всех других", – заявил Женезио.