Лига 1, 26-й тур

Брест – Лион – 2:3

Голы: Чардоне, 53, Кардона, 75 – Пакета, 9, Ауар, 29 Депай, 44

Лион, один из лидеров текущего сезона, приехал в гости к середняку французского чемпионата – Бресту. Подопечные Руди Гарсии не встретили никакого сопротивления в дебюте встречи. Сначала Лукас Пакета забил, "обворовав" голкипера, а в середине первого тайма Хуссем Ауар расстрелял ворота соперника после детской ошибки в обороне. Жирную точку в первой 45-минутке поставил Мемфис Депай, уверенно реализовав пенальти.

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Наставник Бреста, видимо, хорошо взбодрил команду во время перерыва, ведь та заиграли совсем по-другому. Гол Чардоне, забитый после красивого розыгрыша углового, тому подтверждение. На 75 минуте "пираты" сократили отставание в один мяч благодаря взятию ворот имени Кардона. Последние минуты матча были напряженными, но команды больше не забивали.

Лион благодаря победе временно возглавил турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе 55 зачетных баллов. Брест с 31 пунктом остался на 12 строчке.

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