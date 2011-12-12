Однако и его хватило, чтобы одержать третью подряд победу и сократить отставание от лидера чемпионата. Автором единственного в матче точного удара стал Александр Ляказет. Это первое домашнее поражение "Лорьян" в сезоне.

В турнирной таблице - двоевластие. "Пари Сен-Жермен", воспользовавшись поражением "Монпелье", догнал "соломенных". Действующий чемпион Франции "Лилль" на третьем месте. Четвертый - "Лион".