Женская Лига чемпионов, финал

Вольфсбург – Лион – 1:3

Голы: Попп, 58 – Ле Соммер, 25 Кумагаи, 44, Гуннарсдоттир, 88

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Француженки на правах фаворита поединка завладели инициативой с первых минут, за что были вознаграждены двумя голами еще до перерыва.

Во втором тайме футболистки Вольфсбурга смогли возобновить интригу в поединке, на 58-й минуте отличилась Александра Попп. Однако номинальным хозяевам не удалось перевести игру даже в овертайм, зато Лион сумел добить соперника третьим голом перед финальным свистком.

Лион одерживает победу в женской Лиге чемпионов 5-й раз подряд. Стоит отметить, что из этих 5-ти турниров француженки трижды в финале обыгрывали именно Вольфсбург.

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