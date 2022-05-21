Лига чемпионов среди женщин. Финал

Барселона – Лион – 1:3

Голы: Путельяс, 41 – Анри, 6, Хегерберг, 23, Макарио, 33

Поединок Барселона – Лион был битвой титанов женского европейского футбола и противостоянием двух знаменитых игроков – Алексии Путельяс и Ады Хегерберг. Обе имеют в своей коллекции женский "Золотой мяч". Представительница Барселоны являлась лучшей бомбардиркой текущей ЛЧ (10 голов), а нападающая Лиона возглавляла снайперский зачет в истории турнира (58 мячей).

Барселона – Лион: онлайн-видеотрансляция финала женской Лиги чемпионов

Испанская команда могла во второй раз кряду выиграть женскую ЛЧ, но соперник был очень серьезный – Лион 7 раз побеждал в турнире, а еще два года назад считался бы явным фаворитом встречи. Интересно, что эти команды встречались в финале сезона 2018/19. Тогда уверенно выиграли француженки (4:1), но с тех пор Барселона добилась серьезного прогресса.

В сезоне 2021/22 Барса стала чемпионом Испании – 30 матчей, 30 побед, разница голов +148. Команда выиграла все официальные поединки во всех турнирах, за исключением полуфинального ответного матча с Вольфсбургом (0:2). Поединки с участием Алексии Путельяс (обладательница женского "Золотого мяча"-2021) и Ко собирают по 90 тысяч болельщиков на Камп Ноу, что является мировым рекордом в истории женского футбола.

Словом, в Турине на домашней арене Ювентуса ожидалось суперсражение, ведь нынешние Барселона и Лион – флагманы женского футбола в Европе.

Поединок начал оправдывать ожидания с первых секунд. Лион начал гораздо активнее и повел в счете на 6-й минуте. Амандин Анри в подкате отвоевала мяч у Алексии Путельяс и роскошным ударом из-за пределов штрафной поразила дальнюю девятку! Ее знаменитый однофамилец Тьерри Анри забил немало похожих мячей.

Барса могла быстро отыграться, однако в воротах Лиона удачно действовала Кристиане Эндлер. Француженки потеряли Элли Карпентер, которая на 14-й минуте покинула поле на носилках из-за травмы.

Но это не смутило Лион, который на 23-й минуте удвоил свое преимущество. Ада Хегерберг головой замкнула подачу с левого фланга. Откровенно поплыли "сине-гранатовые", которые почти сразу едва не привезли себе и третий мяч – обошлось. Лион значительно превосходил Барсу, которую все считали фаворитом финала.

Еще одна ошибка Барселоны в защите привела к пропущенному мячу. Сразу две потери в своей штрафной завершились тем, что Макарио закатила мяч в пустой угол. 0:3 на 33-й минуте.Тут же Хегерберг чуть не забила 4-й, но Паньос классным сейвом спасла Барсу.

"Сине-гранатовые" еще до перерыва сумели сократить отставание. Алексия Путельяс, которая весь первый тайм находилась в тени, первым же ударом поразила ворота Лиона. Лидер каталонцев ударом с лета подарила своей команде надежду на камбэк. Не обошлось без ошибки упавшей перед мячом защитницы Лиона. В итоге, 3:1 в пользу Лиона – таков результат первого тайма.

Во втором тайме Барса едва не сократила отставание до минимума. После удара из центрального круга (!) француженок спасла перекладина! Был еще супершанс у Црногорчевич, которая ударом с лета не попала в дальний угол.

Лион после перерыва сосредоточился на сохранении нужного результата и довольно уверенно довел игру до победы. Счет первого тайма оказался окончательным – 3:1. Барселона не смогла выиграть женскую Лигу чемпионов второй год кряду и отдала французам корону. Для Лиона это 8-я победа в турнире.