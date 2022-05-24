Лион объявил о трансфере воспитанника, от которого избавился 15 лет назад
Французский голкипер Реми Рю получит шанс дебютировать за свой родной клуб.
Лион уже начал работу над комплектованием команды на следующий сезон. Одним из первых новичков стал опытный голкипер Реми Рю, сообщает официальный сайт "ткачей".
Бавария официально оформила долгожданный трансфер
Контракт 34-летнего француза рассчитан на два сезона. Интересно, что Реми Рю – воспитанник Лиона, но был вынужден уйти из команды 15 лет назад, даже не дебютировав. Теперь он вернулся на правах свободного агента. Последним клубом голкипера был Кан в Лиге 2.
К слову, Лион снова провалил сезон, не пробившись в еврокубки. "Ткачи" финишировали на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Мілан тотально домінує, туринська сенсація, шикарні новачки і провінційний бомбардир: символічна збірна сезону Серії А