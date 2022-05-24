Лион уже начал работу над комплектованием команды на следующий сезон. Одним из первых новичков стал опытный голкипер Реми Рю, сообщает официальный сайт "ткачей".

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Контракт 34-летнего француза рассчитан на два сезона. Интересно, что Реми Рю – воспитанник Лиона, но был вынужден уйти из команды 15 лет назад, даже не дебютировав. Теперь он вернулся на правах свободного агента. Последним клубом голкипера был Кан в Лиге 2.

К слову, Лион снова провалил сезон, не пробившись в еврокубки. "Ткачи" финишировали на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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