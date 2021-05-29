Петер Бос подписал с Лионом контракт, который рассчитан до лета 2023-го, сообщает официальный сайт клуба.

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Последним клубом 57-летнего специалиста был Байер, из которого нидерландца уволили в марте. Бос ранее возглавлял Боруссию Д, Аякс, Фейеноорд и ряд других клубов. Тренер владеет французским языком, ведь в свое время выступал за местный Тулон.

По итогам прошлого сезона Лиги 1, Лион финишировал 4-м и забронировал себе участие в Лиге Европы.

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