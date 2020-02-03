Лион неожиданно уступил Ницце, Марсель расписал ничью с Бордо: Лига 1, матчи воскресенья

Программа 22 тура чемпионата Франции завершалась тремя воскресными матчами.

Ліга 1, 22 тур

Ницца – Лион – 2:1

Голы: Дольберг, 33, 64 – Экамби, 45

Удаление: Унас, 45+5 – Марсал, 22

Метц – Сент-Этьен – 3:1

Голы: Нгетте, 44, 70, Диалло, 63 – Амума, 89

Бордо – Марсель – 0:0

День начался с неожиданной неудачи Лиона в Ницце. Задачу подопечных Руди Гарсии существенно осложнил защитник Марсал, который оставил партнеров в меньшинстве уже на 22 минуте. Преимуществом быстро воспользовался Дольберг, однако новичок "ткачей" Экамби восстановил равновесие. Лион имел неплохие перспективы на второй тайм после удаления Унаса, но у Ниццы были свои планы – тот же Дольберг замкнул силовой прострел партнера и вырвал для "орлят" все три очка.

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Метц уверенно разобрался из Сент-Этьеном, продолжив свою серию побед до трех туров. Героем встречи стал нападающий "бордовых" Опа Нгетте. Сенегалец отличился голом в каждом из таймов, между ними "ворвался" Абиду Диалло. Единственный ответ Сент-Этьена – гол престижа на счету Амума.

Заключительный матч дня между Бордо и Марселем откровенно разочаровал. Команды нанесли немало ударов, правда, не каждый из них летел в цель. В конце концов, зрители так и покинули Матмют Атлантик, не увидев забитых мячей – 0:0.

Турнирная таблица чемпионата Франции