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Лион неожиданно обыграл Арсенал и стал обладателем Emirates Cup

19:50 140 Читати українською
Лион неожиданно обыграл Арсенал и стал обладателем Emirates Cup
Арсенал – Лион – 1:2

Арсенал на своем поле потерпел поражение от французского Лиона в рамках Emirates Cup.

Emirates Cup

Арсенал – Лион – 1:2

Голы: Обамеянг, 35 (1: 0) – Дембеле, 66, Дембеле, 75

Арсенал является рекордсменом турнира, выиграв трофей 5 раз. Однако юбилейный 10-й розыгрыш завершился поражением "канониров".

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Обамеянг в середине первого тайма открыл счет, выведя лондонцев вперед. Но после перерыва Муса Дембеле принес победу Лиону, оформив дубль. Заметим, что "ткачи" впервые стали победителями Emirates Cup.

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