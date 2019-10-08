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Лион нашел звездных претендентов на место главного тренера

09:52 100 Читати українською
Лион нашел звездных претендентов на место главного тренера
ФК Лион

Французский Лион ищет нового наставника после того, как бразилец Силвиньо был отправлен в отставку.

На место главного тренера "ткачей" претендует сразу несколько известных специалистов, сообщает Le Parisien.

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В список главных претендентов на вакантную должность попали Арсен Венгер, Лоран Блан, Реми Гард и Тьягу Мотта. Ожидается, что президент Лиона Жан-Мишель Ола и спортивный директор клуба Жунинью Пернамбукану изберут нового тренера уже в ближайшие дни, чтобы тот мог освоиться в клубе во время перерыва на матчи сборных.

Напомним, об увольнении Силвиньо французский клуб объявил вчера. Под руководством бразильского специалиста Лион выдал 7-матчевую серию без побед во французской Лиге 1.

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Теги
Реми Гард Лоран Блан Лоран Блан Франция Арсен Венгер Арсен Венгер Жунінью Пернамбукану Тьягу Мотта Тьягу Мотта Лион Лион
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