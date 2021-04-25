Главный тренер Лиона Руди Гарсия, скорее всего, покинет французскую команду – контракт 57-летнего специалиста с "ткачами" заканчивается 30 июня 2021 года. Наставник уже попросил своих представителей подыскать ему новое место работы, сообщает beIN SPORTS.

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Боссы Лиона хотели бы видеть у руля своей команды Кристофа Гальтье, однако переманить коуча Лилля будет крайне трудно. Как следствие, "львы" выбрали двух претендентов на место Гарсии. Первый кандидат – нидерландский специалист Петер Бос, которого недавно уволили из Байера, а второй – тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби, которого стремится подписать донецкий Шахтер. К слову, сам итальянец накануне признался, что оказался перед очень трудным выбором относительно своего будущего.

Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио.

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