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Лион хочет продлить контракт с Фекиром

13:44 18 Читати українською
Лион хочет продлить контракт с Фекиром
Набиль Фекир / Фото: ФК Лион

Лидер Лиона Набиль Фекир может подписать новое соглашение с клубом.

Руководство Лиона хочет продолжить сотрудничество с полузащитником команды Набилем Фекиром, сообщает France Football.

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К слову, действующий контракт француза с клубом завершается в 2020 году.

Напомним, Фекиром ранее активно интересовался Ливерпуль. СМИ писали, что он уже успел выбрать номер в Ливерпуле, но переход сорвался в последний момент из-за опасений "красных" по поводу травмы колена француза. Мерсисайдцы якобы попытались уменьшить трансферную стоимость полузащитника.

В сезоне 2017/18 Фекир в Лиге 1 провел 30 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Лион Лион Франция Набиль Фекир Набиль Фекир
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