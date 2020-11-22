Франция, 11 тур

Дижон – Ланс – 0:1

Гол: Муинга, 23

Реймс – Ним – 0:1

Гол: Рипар, 62 (п)

Нант – Метц – 1:1

Голы: Коло-Муани, 29 – Лейя, 45+4 (п)

Монпелье – Страсбур – 4:3

Голы: Мендеш, 8, Делор, 13, 31, Лаборде, 68 – Лала, 22 (п), Диіало, 26 (п), Ажорк, 45

Анже – Лион – 0:1

Гол: Кадевере, 80

Дубль Мбаппе не спас ПСЖ от скандального поражения против Монако, Ренн продолжает падение

Лион должен был стать хедлайнером игрового дня и имел хорошие шансы запрыгнуть на второе место в турнирной таблице. Для этого нужно было на выезде побеждать Анже. "Ткачам" долго не удавалось открыть счет. Лишь на 80-й минуте Кадевере прошил голкипера хозяев, завершив позиционную атаку своей команды. Этот гол оказался единственным в отчетном матче.

Монпелье неожиданно испытал проблемы против одного из аутсайдеров Лиги 1. Правда, сил у Страсбура хватило только на первый тайм, за который команды забили 6 голов. После перерыва продолжение голевой феерии не последовало. Победный мяч за Монпелье забил Лаборде на 68 минуте, чем помог своей команде догнать Монако – пока они делят 3-4 места с совершенно одинаковыми показателями. Столько же очков (20) у Лиона, но "олимпийцы" имеют лучшую разницу мячей. Лидером остается ПСЖ, в активе которого 24 пункта.