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Лион дома переиграл Страсбур

24 августа 23:44 11 Читати українською
Лион дома переиграл Страсбур
Лион – Страсбур – 2:0 / ФК Лион

В 3 туре Лиги 1 лионский Олимпик дома уверенно победил Страсбур.

Лион дома принимал дома Страсбур. Подопечные Брюно Женезио в присущем для себя стиле контролировали игру и забили 2 мяча в ворота соперника усилиями Мартена Терье и Бертрана Траоре. Таким образом, "ткачи" набрали 6 очков за 3 тура.

Франция. Лига 1, 3 тур

Лион – Страсбур – 2:0

Голы: Терье, 42, Траоре, 64

Франция3 турСтад де Жерлан (Лион)

Лион - Страсбур: Пятница 24 августа 2018

Лион
Матч окончен
2 : 0
Страсбур
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Лион Лион Франция Страсбур Страсбур Лион - Страсбур
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