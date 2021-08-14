Ивуарийский фулбек Максвелл Корне может переехать на Туманный Альбион.

Бернли сделал Лиону предложение по Корне в размере 13,5 млн фунтов, информирует The Athletic. Французский клуб сумма устроила, поэтому Бернли получил разрешение на переговоры с левым защитником.

Корне считается основным футболистом в Лионе. За предыдущий сезон он отыграл 36 матчей в Лиге 1, а в прошлом году забивал Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лиону очень нужны деньги на трансфер Шакири из Ливерпуля, поэтому "ткачи" готовы отпустить ивуарийца относительно дешево.

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