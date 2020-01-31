Лион благодаря пенальти в добавленное время вышел в четвертьфинал Кубка Франции, одолев Ниццу

В матче 1/8 Кубка Франции Ницца на своем поле уступила Лиону. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Франции, 1/8 финала

Ницца – Лион – 1:2

Голы: Уна, 89 – Дембеле, 15, Ауар, 90+3 (пен.)

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Первый тайм прошел при равной игре, практически без моментов. Единственный шанс забить использовали гости: на 15-й минуте Мусса Дембеле, получив передачу с левого фланга, пробил в дальний угол ворот и мяч по невероятной дуге залетел в сетку.

После перерыва хозяева бросились отыгрываться и, как следствие, владели значительным преимуществом. "Ткачи" оборонялись как львы, но потуги Ниццы в атаке все же увенчались взятием ворот: на предпоследней минуте матча Адам Уна получил пас из центра поля, обошел на скорости защитника и мощно пробил в девятку с линии вратарской. Невероятный и такой важный гол.

Но уже через минуту все перевернулось с ног на голову. Данте жестко сыграл в своей штрафной и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Хуссем Ауар подошел к мячу и мощно пробил в правый верхний угол ворот. Вальтер Бенитес угадал направление полета мяча, однако не смог отбить удар полузащитника.

Досадное и не совсем заслуженное поражение Ниццы, которое вывело Лион в 1/4 финала Кубка Франции.

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