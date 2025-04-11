В рамках первых четвертьфиналов Лиги Европы УЕФА 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2024/25, 1/4 финала, первые матчи

Лион – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Альмада, 26, Шерки, 90+5 – Йоро, 45+4, Зиркзее, 88

Рейнджерс – Атлетик – 0:0

Удаления: Проппер, 13 (Рейнджерс)

Нереализованный пенальти: Беренгер, 82 (Атлетик)

Тоттенхэм – Айнтрахт Франкфурт – 1:1

Голы: Порро, 26 – Экитике, 6

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Противостояние между Лионом и Манчестер Юнайтед неожиданно получило нотку принципиальности. Благодарить следует Неманью Матича и Андре Онана – хавбек "ткачей" и голкипер "дьяволов" устроили словесный баттл. Коротко говоря, серб назвал камерунца худшим голкипером в истории МЮ, а тот парировал отсутствием трофеев Неманьи в составе великого клуба (хотя Матич трижды брал АПЛ с Челси).

В итоге оба не смогли отстоять свою честь на поле. Неманья даже на поле не вышел, а Андре не смог вытащить медленную подачу Альмады – сфера подскочила перед вратарем и спокойно залетела в сетку. Впрочем, МЮ отыгрался перед перерывом со своего стандарта. Перри парировал кросс от Фернандеша, Угарте сыграл на добивании, а Йоро удачно подставил голову. 1:1!

Статистически матч был тотально равным, но на практике гости были значительно острее. Хотя в целом моментов было немного. "Дьяволы", казалось бы, выиграли встречу на 88-й минуте после навеса Фернандеша, который головой замкнул Зиркзее – впрочем, на последних секундах Шерки сравнял счет, добив мяч после удара Микаутадзе (его выстрел Онана парировал перед собой).

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Другие поединки завершились аналогичным результатом, но с меньшей результативностью. Тоттенхэм в родных стенах раскатал 1:1 с Айнтрахтом – лондонцы доминировали, дважды попали в каркас и имели гору моментов, однако на ранний гол Экитике удалось ответить только раз.

Рейнджерс же в меньшинстве удержал ничью с Атлетиком, играя в меньшинстве с 13-й минуты. Баски в таких условиях захватили тотальный контроль над ходом встречи, нанеся в пять раз больше ударов и даже заработав пенальти – впрочем, Беренгер пробил по центру, а голкипер парировал. В конце концов, матч в Глазго завершился без голов.

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