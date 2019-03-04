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Лион – Тулуза – 5:1 – видео голов и обзор матча

07:30 39 Читати українською
Лион – Тулуза – 5:1 – видео голов и обзор матча
Лион – Тулуза – 5:1 – видео голов и обзор матча

Лион на своем поле разгромил Тулузу в матче 27-го тура чемпионата Франции. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 27 тур

Лион – Тулуза – 5:1

Голы: Депай, 10, Траоре, 30, Фекир, 35, Дембеле, 67, 71 – Доссеви, 15

Депай вывел хозяев вперед уже на 10-й минуте. Однако Доссеви очень быстро сравнял счет. После этого Лион забил в ворота Тулузы еще 4 гола.

Лион забил 5 голов Тулузе, Лилль одолел Дижон: 27 тур Лиги 1, матчи воскресенья

Лион набрал 49 очков и остался на 3 месте в турнирной таблице Лиги 1. У Тулузы 28 пунктов и 15-я позиция.

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