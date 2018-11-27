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Лион – Манчестер Сіті: Зинченко начнет матч с первых минут

21:07 117 Читати українською
Лион – Манчестер Сіті: Зинченко начнет матч с первых минут
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Манчестер Сити назвал стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Лионом.

Среди 11 игроков, которые начнут поединок с первых минут в составе английского клуба, оказался украинский полузащитник Александр Зинченко. Это будет его второе появление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Если команда Зинченко сможет сегодня победить, то за тур до окончания группового этапа гарантирует себе первое место в группе F. Непроигрыш Лиона выведет французов в плей-офф.

Лига чемпионов5 турСтад де Жерлан (Лион)

Лион - Манчестер Сити: Вторник 27 ноября 2018

Лион

live 30'
0 : 0
Манчестер Сити
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