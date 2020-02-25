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Лион – Ювентус: туринцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов

19:41 22 Читати українською
Лион – Ювентус: туринцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов
Подготовка туринцев / ФК Ювентус

Туринский Ювентус определился с перечнем игроков, которые могут выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона.

 

Маурицио Сарри взял во Францию 22-х игроков, сообщает официальный твиттер "Старой синьоры".

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Вратари: Щенсны, Пинсольо, Буффон

Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур

Нападающие: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески

Юве не поможет травмированный защитник Мери Демираль. Также под вопросом участие во встрече с "ткачами" Хедиры и Косты. У обоих микротравмы.

Напомним, что первый матч противостояния Лион – Ювентус состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.

blog_ava
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Лион - Ювентус Ювентус Ювентус Лига чемпионов
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