Лион – Ювентус: туринцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов

Туринский Ювентус определился с перечнем игроков, которые могут выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона.

Маурицио Сарри взял во Францию 22-х игроков, сообщает официальный твиттер "Старой синьоры".

Лион – Ювентус: Руди Гарсия анонсировал еще одну сенсацию 1/8 финала Лиги чемпионов

Вратари: Щенсны, Пинсольо, Буффон

Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур

Нападающие: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески

Юве не поможет травмированный защитник Мери Демираль. Также под вопросом участие во встрече с "ткачами" Хедиры и Косты. У обоих микротравмы.

Напомним, что первый матч противостояния Лион – Ювентус состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.