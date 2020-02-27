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Лион – Ювентус: Сарри озвучил главную проблему в игре "старой синьоры"

08:51 61 Читати українською
Лион – Ювентус: Сарри озвучил главную проблему в игре "старой синьоры"
Маурицио Сарри / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал, что ему больше всего не понравилось в игре "бьянконери" против Лиона.

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

"Трудно объяснить, почему так произошло, но в первом тайме мы продвигали мяч слишком медленно, не было движения. Конечно, соперник пытался прессинговать, отбирать мяч и даже забил.

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Второй тайм был лучше, но, честно говоря, этого недостаточно для матча Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не могу донести до игроков важность быстрого перемещения мяча. Это фундаментальные основы. Мы будем продолжать работать над этим, и рано или поздно эта концепция дойдет до них.

На тренировке за день до игры мяч перемещался в два раза быстрее, чем в самой игре. Должно быть наоборот. В последнее время мы многое делаем не так, как на тренировках. Я не могу понять, почему так происходит", – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что Ювентус будет принимать Лион 17 марта. Перед битвой с французами "старая синьора" сыграет с Интером, Миланом, Болоньей и Лечче.

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Лига чемпионов Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Лион - Ювентус
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