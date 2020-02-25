Лион – Ювентус: Сарри отметил сильные стороны "ткачей"

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри поделился мыслями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Лион – техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться. Это опасный соперник, против которого нужно показать очень хороший футбол.

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Криштиану Роналду – игрок, которого высоко ценят по всему миру. Чтобы судить о его форме, достаточно взглянуть на статистику. Это выдающийся игрок, в отличном состоянии как физически, так и психологически", – цитирует алленаторе "зебр" официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч противостояния Лион – Ювентус состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.

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