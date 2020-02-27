Лион – Ювентус: Гарсия прокомментировал сенсационную победу своей команды

Главный тренер французского Лиона Руди Гарсия поделился эмоциями относительно победы своих подопечных в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса (1:0).

"Матч разделился на две половины. Мы очень здорово провели первый тайм: не только прекрасно защищались, но и точно выполнили план на игру. Во втором тайме мы отдали владения мячом сопернику и пострадали от этого.

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Нам пришлось активно обороняться, потому что Ювентус выпустил четвертого атакующего игрока. Мы не пропустили, и это прекрасно! Это очень важно, когда играешь первый матч дома. Мы могли забить второй мяч в первом тайме, когда были более убедительными, и мне жаль, что мы этого не сделали", – цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.

Напомним, Лион в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле одолел туринский Ювентус. Единственный гол во встрече забил Люка Тусар. Ответный матч пройдет 17 марта в Турине в 22:00.

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