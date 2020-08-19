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Лион – Бавария: Гнабри не ожидает легкой прогулки в полуфинале Лиги чемпионов

06:00 - Читати українською
Лион – Бавария: Гнабри не ожидает легкой прогулки в полуфинале Лиги чемпионов
Серж Гнабри / Фото из открытых источников

Форвард мюнхенской Баварии Серж Гнабри поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов.

 

"Не жду легкой игры. Мы понимаем, что Лион победил Ювентус и Манчестер Сити, а они оба были фаворитами. Теперь, кажется, фавориты мы, так что надо соблюдать осторожность.

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Знаем, что Лион силен на контратаках и хорош в обороне, так что надо с первой минуты включиться в игру и постараться провести качественный матч. Кто побеждает в Лиге чемпионов, тот становится лучшей командой в Европе. Это нам и нужно. Было бы замечательно так закончить сезон. Это большой вызов для всех нас, и мы его принимаем", – цитирует Гнабри официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Лион – Бавария состоится 19 августа, начало игры в 22:00.

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Лион Лион Бавария Бавария Лион - Бавария Лига чемпионов Серж Серж Гнабри
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