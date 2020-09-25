В матче 3-го раунда Кубка английской лиги Ливерпуль камня на камне не оставил от Линкольн Сити. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Действующий чемпион Англии приехал в гости к представителю Лиги 1 Линкольн Сити. Подопечные Клоппа без проблем прошли очередной барьер на пути к финалу турнира, подарив зрителям настоящую голевую феерию.

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Шакири, Минамино и дважды Джонс еще до перерыва сделали счет более комфортным. Сразу после отдыха второй гол Минамино усыпил бдительность мерсисайдцев и они дважды пропустили. Но потом Груич и Ориги завершили разгром и вывели Ливерпуль в 1/8 финала Кубка английской лиги, где те встретятся с лондонским Арсеналом.

Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является Манчестер Сити.

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