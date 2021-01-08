Форвард Фламенго Линкольн не перейдет в Динамо в зимнее трансферное окно, сообщил Спиваковский в программе "ТаТоТаке". Бразилец не входит в шорт-лист киевлян на позицию нападающего.

Динамо не подпишет Линкольна – у бразильского форварда появился другой вариант в Европе

По информации источника, полугодовая аренда форварда стоила бы Динамо менее 500 тысяч евро, право выкупа – 4 млн, а зарплата также не более 500 тысяч.

Отметим, контракт Линкольна с Фламенго рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 5,40 млн евро.

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