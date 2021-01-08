Линкольн не входит в шорт-лист Динамо на позицию форварда, – журналист
16:40 - Читати українською
Журналист Михаил Спиваковский раскрыл планы Динамо насчет бразильского нападающего Линкольна.
Форвард Фламенго Линкольн не перейдет в Динамо в зимнее трансферное окно, сообщил Спиваковский в программе "ТаТоТаке". Бразилец не входит в шорт-лист киевлян на позицию нападающего.
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По информации источника, полугодовая аренда форварда стоила бы Динамо менее 500 тысяч евро, право выкупа – 4 млн, а зарплата также не более 500 тысяч.
Отметим, контракт Линкольна с Фламенго рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 5,40 млн евро.
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